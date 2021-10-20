تعويض سعودي بـ98 ألف ريال لهذا السبب

2021/10/20 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "عكاظ"، الأربعاء، أن مواطنا سعوديا في العقد من عمره قد حصل على تعويض مادي قدر 98 ألف ريال (أكثر من 26 ألف دولار أميركي)، وذلك عقب تبرئه من تهمة حيازة مادة الحشيش المخدر.

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