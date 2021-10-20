الإعلام الامني: القبض على 32 متهماً في بغداد

2021/10/20 | 12:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على 32 متهماً في بغداد.وذكرت الخلية في بيان أن “القطعات الأمنية والأجهزة الاستخباريةفي قيادة عمليات بغداد تواصل جهودها بملاحقة الخارجين عن القانون، ومحاربة الجريمة المنظمة، وفرض هيبة الدولة، إذ تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة وخلال ممارسات أمنية، من إلقاء القبض على (14) متهماً وفق مواد […]

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