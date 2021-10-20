2021/10/20 | 12:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على 32 متهماً في بغداد.وذكرت الخلية في بيان أن “القطعات الأمنية والأجهزة الاستخباريةفي قيادة عمليات بغداد تواصل جهودها بملاحقة الخارجين عن القانون، ومحاربة الجريمة المنظمة، وفرض هيبة الدولة، إذ تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة وخلال ممارسات أمنية، من إلقاء القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة”، مشيرة الى أنه “تمَّ ضبطُ موادَّ مخدِّرة، و(2085) قطعةً من المواد الغذائية والمنظفات منتهية الصلاحية ضمن قاطع المسؤولية”.وأضاف البيان، أن “قوة من اللواء الأول شرطة اتحادية وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على (18) متهماً بالاتجار بالبشر بعد دهم إحدى […]

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