فرانس برس: اثيوبيا تشن هجوماً جويَّاً على إقليم تيغراي

2021/10/20 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعشنَّ الجيش الإثيوبي، اليوم الأربعاء، هجوماً جوياً جديداً على عاصمة إقليم تيغراي الشمالية.ونقلت فرانس برس عن مصادر إنسانية ودبلوماسية قولها: إن "الجيش الإثيوبي شنَّ غارة جوية على عاصمة منطقة تيغراي الشمالية، للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع".فيما، قال أحد السكان: إن "القصف الجوّي دمَّر موقعاً صناعياً"، مؤكداً أنه "كان كثيفاً جداً والطائرة كانت قريبة جداً"

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