انفجار مزدوج وقصف.. أكثر من 20 قتيلا في يوم دام بسوريا

2021/10/20 | 12:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بجروح وذلك خلال تفجير مزدوج لحافلة وقصف صاروخي منفصل في سوريا، وفق للإعلام الرسمي السوري وجماعات حقوقية.

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