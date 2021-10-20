2021/10/20 | 12:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قطع العشرات من سائقي الشاحنات وعجلات الأجرة الغاضبين في كلار باربيل ، الاربعاء، الطريق الرابط بين القضاء ومحافظة السليمانية، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود .وأفادت وسائل إعلام كردية في كردستان، أن “العشرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العشرات من سائقي العجلات يقطعون طريق كلار – السليمانية المركز الخبري الوطني.

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