صادرات الصناعات الغذائية المصرية للعراق ترتفع إلى 84.2 مليون دولار خلال 8 أشهر

2021/10/20 | 12:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: صرح تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بأن إجمالي صادرات القطاع ارتفع خلال الفترة من يناير- أغسطس من العام الحالي إلى العراق بنحو 1% لتسجل ما قيمته 84.2 مليون دولار مقابل 83.7 مليون دولار خلال نفس …

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