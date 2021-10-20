2021/10/20 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،

اليوم الاربعاء، القبض على امرأة

بجريمة قتل أحد أفراد عائلتها بعد 5

سنوات على وقوعها في محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مديرية شرطة م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 5 سنوات على الجريمة.. الإطاحة بـ"امرأة" قتلت أحد أفراد عائلتها في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 5 سنوات على الجريمة.. الإطاحة بـ"امرأة" قتلت أحد أفراد عائلتها في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).