العراق يسلم 15 معتقلاً سعودياً إلى الرياض

2021/10/20 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم

الأربعاء، عن تسليمها 15 سعودياً إلى

الرياض، كانوا معتقلين في السجون

العراقية، وذلك بعد انتهاء فترة

محكوميتهم، في خطوة اعتبرها مراقبون

ترجمة عملية للتقارب الأخير بين

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