اردوغان يقدم مذكرة للبرلمان التركي لتمديد بقاء القوات التركية في العراق وسوريا عامين آخرين

2021/10/20 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، مذكرة للبرلمان، لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين.وكانت تركيا قد أطلقت في 23 أبريل الماضي، عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” بشكل متزامن ضد … Readmore

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