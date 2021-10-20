2021/10/20 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبدأ وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الأربعاء، جولة خليجية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية.

وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان أن تروس ستصل إلى السعودية صباح اليوم الأربعاء، حيث ستلتقي بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي، والتنمية، وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار خطة بريطانيا لتنويع اقتصادها.

وفي قطر، ستلتقي تروس بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن.وتتركز الزيارة على التعاون بشأن أفغانستان والأمن في المنطقة بشكل أوسع.

ونقل البيان عن تروس القول إن “العلاقات الأمنية والاقتصادية الأوثق مع الحلفاء الخليجيين ستساعدنا على توفير الوظائف والفرص للأفراد في المملكة المتحدة، وضمان أننا كأصدقاء وشركاء نعمل من موقع قوة في العالم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الخارجية البريطانية تبدأ جولة خليجية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الخارجية البريطانية تبدأ جولة خليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).