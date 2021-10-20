لبنان: المحقق بانفجار مرفأ بيروت يجدد طلب استدعاء وزيرين سابقين

2021/10/20 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤول قضائي لبناني إن القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الضخم، العام الماضي جدد استدعائه لوزيرين سابقين للاستجواب.

وأكدت وكالة “فرانس برس” نقلاً عن مصدر قضائي لبناني، أن المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، جدد استدعائه للوزيرين السابقين، نهاد المشنوق وغازي زعيتر (حركة أمل)، للاستجواب.

وجاء قرار القاضي طارق بيطار على الرغم من الانتقادات الشديدة من جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، لاتجاه التحقيق الذي طال أمده.

ويتولى بيطار المهمة منذ فبراير (شباط)، بعد عزل سلفه بقرار من المحكمة بعد طعون قانونية من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاؤهم أيضاً.

وشكلت اتهامات حزب الله تصعيداً كبيراً في الخطاب الذي يستهدف بيطار وأعقب ذلك احتجاجات في العاصمة بيروت الأسبوع الماضي من قبل أنصار حزب الله وحليفته حركة أمل ضد القاضي.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف لم يشهدها لبنان منذ سنوات: فقد قتل سبعة أشخاص خلال 5 ساعات من الاشتباكات بين أنصار الجماعتين ومسلحين متهمين بالتحالف مع حزب “القوات اللبنانية”.

وواجه بيطار انتقادات بالمسؤولية عن إراقة الدماء.

ولكن القاضي مضى قدماً الثلاثاء في استدعاء وزيرين سابقين، أحدهما حليف لحزب الله، للاستجواب بشأن انفجار المرفأ.

وكان بيطار قد أصدر مذكرتي توقيف بحق الوزيرين السابقين، لكن مع استئناف جلسات مجلس النواب الثلاثاء بعض العطلة البرلمانية، طالب الوزيران بالحصانة البرلمانية التي كانت تحميهما من الاستجواب السابق.

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