2021/10/20 | 12:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء أن الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 سيقام بنظام مجموعة من دور واحد، بدلا من النظام المفترض بإقامة مباريات ذهاب وإياب.وقال الاتحاد الآسيوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغيير نظام الدور الأخير لتصفيات كأس آسيا المركز الخبري الوطني.

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