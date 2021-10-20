تفكيك شبكة للاتجار بالبشر في بغداد

2021/10/20 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الداخلية تفكيك شبكة للاتجار بالبشر تضم ثمانية عشر متهما ومتهمة يعملون فيها شرقي العاصمة.

بيان الداخلية أكد ان الشبكة تقوم ببيع الفتيات وتدار من قبل امرأتين في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد حيث تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام قانون العقوبات.

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