2021/10/20 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف رئيس كتلة الرافدين المسيحية النائب السابق يونادم كنا، اليوم الأربعاء، قانون الانتخابات الحالي بالمجحف بحق المكون المسيحي، فيما اكد ان القانون حرم المكون المسيحي اكثر من 60% من اصوات ناخبيه خلال انتخابات تشرين.

وقال كنا في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع الكتل السياسية اشتركت بصياغة قانون غير منصف ومجحف بحق المكون ثم منعت الحق الانتخابي في الخارج والذي نتج عنه حرمان 60% من ناخبي المكون حيث كان ذلك بالضد من مواد دستورية ضامنة لحقوقة في المشاركة في الانتخابات".

وأضاف، أن "هذا القانون انتج عدم تمثيل حقيقي للخصوصية القومية الدينية والثقافية وانما انتج تمثيلاً لخصوصيات سياسية معينة لاعلاقة لها بطموح المكون".

وبشأن الموقف من إعادة العد والفرز اليدوي أكد كنا، أن "المكون لا يطالب بإعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع لأن ذلك لن يغير شيئاً في نتائج الانتخابات".

وتابع، أنه "نسعى خلال المرحلة المقبلة لتعديل قانون الانتخابات بما يخدم تطلعات المكون بالتمثيل الحقيقي في مجلس النواب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرمنا باكثر من 60%.. كتلة مسيحية تصف قانون الانتخابات بـ"المجحف") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرمنا باكثر من 60%.. كتلة مسيحية تصف قانون الانتخابات بـ"المجحف") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).