مالية كردستان تحيل 2424 متقاعدا من البيشمركة على ملاكها

2021/10/20 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان ،اليوم الأربعاء ، عن إحالة 2424 متقاعدا من البيشمركة على ملاك الوزارة، وذلك ضمن إطار تنفيذ قانون الإصلاح الحكومي.وقالت وزارة المالية في بيان اليوم، إنه "من أجل تنفيذ قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، وبأمر من وزارة البيشمركة تم تحويل 2424 من متقاعدي البيشمركة إلى ملاك وزارة المالية والاقتصاد - المديرية العامة للتقاعد".وأوضح البيان أنه "سابقاً كان هؤلاء المتقاعدون يتسلمون رواتبهم من وزارة البيشمركة"./انتهى8

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