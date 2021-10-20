العولمة الرأسمالية وتراجع الفكر القومي - لطفي حاتم

2021/10/20 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم شغلت المسألة القومية حيزاً أساسيا في الفكر السياسي المعاصر لارتباطها بحق تقرير المصير وقيام الدول الوطنية المستقلة، وبهذا المضمون لعبت الحركات القومية أدورا مشهودة في كفاح حركة التحرر الوطني العالمية.



- الدور المتميز للقضية القومية في حركة التحرر الوطني العالمية تراجع في المرحلة الراهنة من التوسع الرأسمالي حيث أدخلت الرأسمالية المعولمة تغيرات فكرية-- سياسية افضت الى انحسار فعاليته السياسية.



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