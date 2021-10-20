البنك المركزي: 19 مصرفاً عراقياً يحصل على تصنيف من الوكالات الدولية

2021/10/20 | 13:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، حصول 19 مصرفاً عراقياً على تصنيف من الوكالات الدولية، مؤكداً أن تلك المصارف ستحصل على تسهيلات مصرفية عدة.وذكر بيان صدر عن البنك المركزي، أنه “في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي العراقي لتطوير القطاع المصرفي العراقي ومواكبته للمعايير الدولية، حصل 19 مصرفاً مرخصاً في العراق على تصنيف […]

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