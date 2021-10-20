المنافذ تتخذ تدابير مشددة للحد من تهريب المخدرات

2021/10/20 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ اجراءات صارمة للحد من تهريب المخدرات، فيما أشارت الى أن هذه الاجراءات صعبت من التهريب.وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في تصريح صحافي، إن […]

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