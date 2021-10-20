القضاء يرفض النظر بطعون الانتخابات المقدمة بعد 14 تشرين

2021/10/20 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أشرت الهيئة القضائية للانتخابات، خطئاً في إجراءات مفوضية الانتخابات بخصوص الطعون على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول الحالي.وبحسب كتاب للهيئة موجهة الى المفوضية “كان يتعين على […]

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