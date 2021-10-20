بلينكن: الولايات المتحدة لا تسعى إلى قمع الصين

2021/10/20 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى ردع وقمع الصين ولا تطلب من الدول المتحالفة الاختيار بينهما.

وأكّد بلينكن خلال مؤتمر صحفي أنّ التجارة والاستثمارات مع الصين مهمة، لكن هناك مجالات محدودة ذات خصوصية، وعلى الدول اتخاذ إجراءات حذرة عند النظر في إمكان الاستثمار, مضيفا أنّ الحكومة الأميركية تقنع الدول المتحالفة بضرورة دراسة الصفقات التجارية الاقتصادية التي تعرضها الصين بدقّة خاصة, وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في السنوات الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة كورونا.

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