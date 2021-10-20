اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إعلان كوريا الشمالية نجاح تجربة صاروخية جديدة

2021/10/20 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء بعد إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية إن الصاروخ الذي تم تطويره حديثا يحتوي على تقنيات توجيه متقدمة من شأنها تعزيز القدرات العسكرية البحرية لبيونغ يانغ، مما يسمح لها بنشر أسلحتها خارج شبه الجزيرة الكورية, وتنتهك عملية الإطلاق الجديدة العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي, بينما حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والدخول في محادثات.

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