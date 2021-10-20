فيضانات وانزلاقات تربة تخلف 116 قتيلا على الأقل في الهند والنيبال

2021/10/20 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل أكثر من مئة شخص في الهند والنيبال بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة المستمرة منذ أيام في حين لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون في شمال الهند إن 57 شخصا قتلوا وفقدوا خلال الأيام الماضية بعدما تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات تربة وانهيار مبان عدة, في بلغت الحصيلة في جنوب الهند 39 قتيلا بينهم خمسة قتلى من عائلة واحدة بعد أن طمرت الأمطار منزلهم ..



وفي النيبال، أعلن مسؤول قسم إدارة الكوارث مقتل 31 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية من جراء الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن أمطار غزيرة التي هطلت في مختلف أنحاء البلاد.

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