2021/10/20 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على ارهابيين اثنين في كركوك والانبار

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