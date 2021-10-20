الحكيم يحمل المفوضية والمؤسسة القضائية مسؤولية النظر بجدية بالطعون والشكاوى دعما للديمقراطية

2021/10/20 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شدد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية على ضرورة استحضار المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الخاصة ، محملا المفوضية والمؤسسة القضائية مسؤولية النظر بجدية بالطعون والشكاوى دعما للديمقراطية.وذكر بيان لمكتبه ان الحكيم استقبل بمكتبه اليوم رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري ودعا إلى تكثيف الجهود من أجل بلورة موقف موحد تجاه الاستحقاقات القادمة التي تترتب على نتائج الإنتخابات وضرورة استحضار المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الخاصة، مؤكدا على أهمية النظر بالطعون والشكاوى المقدمة من قبل القوى التي ترى لنفسها استحقاقا مغايرا لما أعلن من نتائج".وحمل الحكيم المفوضية والمؤسسة القضائية مسؤولية النظر بجدية بالطعون والشكاوى دعما للديمقراطية والمسار الإنتخابي./انتهى9

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