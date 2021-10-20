2021/10/20 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة ديوان: يمام ورصاص (اصدار خاص)للشاعرة نعيمة عماشة لفتت الشاعرة نعيمة عماشة * انتباهي لقدرة قصيدة النثر على نقل الهاجس الفكري والفني، بكل رونقه الشعر وقوته، وبمستوى لا يقل اصالة عن الابداع الشعري الموزون التقليدي او الحديث، وأكثر ما لفت انتباهي لديها كان موقف اللبؤة المقاتلة ليس شعريا فقط، وانما اجتماعيا أيضًا، بطرحها واقع المرأة في شرقنا بجرأة.



ورغم بعض حالات الانهزام واليأس… التي تعت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-ذنبي الاول أني امرأة… لم اولد خرساء ولم اولد مقعدة- - نبيل عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-ذنبي الاول أني امرأة… لم اولد خرساء ولم اولد مقعدة- - نبيل عودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).