القبض على امرأة قتلت أحد أفراد عائلتها قبل 6 سنوات في ميسان

2021/10/20 | 13:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قضاء الميمونة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية شرطة ميسان، القبض على امرأة بجريمة قتل أحد أفراد عائلتها قبل 6 سنوات في قضاء الميمونة.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى وبمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على امرأة متهمة بقتل (أخت زوجها) وذلك نتيجة لخلافات ومشاكل عائلية حدثت في عام 2016" .

وأوضحت المديرية أن "المتهمة قد لاذت بالهروب بعد ارتكابها للجريمة وصدور مذكرة اعتقال بحقها وفق المادة (406 القتل العمد) وذلك استنادًا على طلب الشكوى المقدمة من قبل المدعين بالحق الشخصي ".

وأضاف البيان "تم تدوين أقوالها ابتدائيًا وقضائيًا وتوقيفها وفق المادة المذكورة من قانون العقوبات العراقي".

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