2021/10/20 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت سيدة من ولاية تينيسي الأمريكية إنها تشعر “بالخجل” والاشمئزاز” لأنها لا تستطيع التوقف عن أكل رماد جثة زوجها المتوفى، وتخشى أنه لن يتبقى شيئا منه قريبا.وفي التفاصيل، أصبحت كيسي، البالغة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيدة تتلذذ بأكل رماد جثة زوجها المتوفي! المركز الخبري الوطني.

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