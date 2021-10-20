ألغت زيارة إلى إيرلندا الشمالية.. توصية طبية للملكة إليزابيث بضرورة

2021/10/20 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت الملكة إليزابيث رحلة إلى إيرلندا الشمالية بناء على توصية طبية، الأربعاء، جسبما قال قصر باكنغهام

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