2021/10/20 | 13:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن تثبيت سعر النفط في موازنة 2022 بـ60 دولاراً المركز الخبري الوطني.

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