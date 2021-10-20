تراجع أسعار النفط بعد تشغيل الصين لمناجم الفحم بكامل طاقتها

2021/10/20 | 13:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن كثفت الحكومة الصينية جهودها لكبح الارتفاع القياسي في أسعار الفحم، وتشغيل مناجم الفحم بكامل طاقتها لتخفيف أزمة نقص الطاقة.ونزلت أسعار الفحم الصيني وغيره من السلع الأولية في التعاملات المبكرة؛ ما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع طفيف في وقت سابق اليوم.وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس برنت 64 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 84.44 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ06:45 بتوقيت غرينتش، متخلية عن ارتفاعها 75 سنتا في الجلسة السابقة، ولكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها في بضع سنين.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر/ تشرين […]

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