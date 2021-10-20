غارة جوية إثيوبية جديدة على عاصمة إقليم تيغراي

2021/10/20 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الجيش الإثيوبي، الأربعاء، غارة جوية على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد للمرة الثانية هذا الأسبوع.

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