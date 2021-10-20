2021/10/20 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بالقاء القبض على ارهابيين اثنين في كركوك والانبار احدهما عمل ضمن ما تسمى بفرقة المرابطة لداعش الارهابي.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “بعمليتين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ارهابيين أثنين في كركوك والأنبار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ارهابيين أثنين في كركوك والأنبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ارهابيين أثنين في كركوك والأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).