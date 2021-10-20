وزير النفط يحدد سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الجديدة

2021/10/20 | 14:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، الأربعاء، أن الموازنة الجديدة سيحدد فيها سعر برميل النفط بـ 60 دولارا.

وقال عبد الجبار، (20 تشرين الاول 2021)، انه تم " تثبيت سعر النفط في موازنة العام المقبل بـ60 دولارا"، متوقعا "وصول سعر برميل النفط الخام إلى 100 دولار".

ولفت عبد الجبار الى "قرب البدء بحفر 96 بئرا في حقل غرب القرنة".

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