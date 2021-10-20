صحيفة: الصدر والمالكي في مرمى خطة نجل السيستاني.. ماذا يفكر الأخير؟

2021/10/20 | 14:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة العرب عن تحركات يقوم بها محمد رضا نجل المرجع الاعلى علي السيستاني، تمهيدا لعقد لقاء بالنجف لقادة الكتل الشيعية بهدف تقريب وجهات النظر والاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الوزراء وانهاء الازمة.

وقالت صحيفة العرب اللندنية، وتابعها NRT عربية، (20 تشرين الاول 2021)، ان "نجل المرجع الاعلى السيد علي السيستاني سيتدخل لانهاء الازمة التي نشأت بعد اعلان النتائج، فيما اشارت الى ان السيد محمد رضا يمهد لعقد لقاء يجمع اغلب قادة الكتل والاحزاب الشيعية".

واوضحت الصحيفة ان "اللقاء الذي سيقوده نجل السيستاني سيعقد في مدينة النجف يجمع قادة الكتل الشيعية المشاركة في الانتخابات التشريعية، وذلك لإبرام اتفاق على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء والحيلولة دون تحول الخلاف بشأن نتائج الانتخابات إلى احتراب".

واضافت، ان "المداولات والاتصالات مستمرة بين المخولين للتفاوض باسم الكتل الانتخابية، بغية الوصول إلى صيغة مقبولة تمهد لاجتماع النجف المؤمل أن يعقد خلال أيام، وإذا عقد الاجتماع الذي من المؤمل أن يحضره قادة الكتل الشيعية فسيكون الأول الذي يجمع وجها لوجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وخصمه اللدود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، منذ سنوات".

N.A

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