بالصور..تعرف على الموسم الخامس في استراليا

2021/10/20 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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انها ليست الثلوج، انما هو الموسم الخامس في استراليا، والذي يطلق عليه بـ "موسم العناكب"، حيث تشكلت سجادة ضخمة من خيوط العناكب عبر الأشجار والمراعي بالقرب من بلدات في أستراليا تعرضت للفيضانات مؤخرا.

ويقول سكان منطقة جيبسلاند في فيكتوريا إن "الحجاب الرقيق ظهر بعد أيام من هطول أمطار غزيرة".

وفي إحدى المناطق، امتدت خيوط العناكب لأكثر من كيلو متر على طول الطريق.

ويقول الخبراء إن ما حدث طريقة تلجأ إليها العناكب للنجاة معروفة باسم الانتفاخ، حيث تقوم العناكب برمي الحرير كي تتسلق إلى أرض مرتفعة.

وقال الطبيب كين ووكر، كبير مشرفي قسم الحشرات في متاحف فيكتوريا، إنه من المحتمل أن ملايين العناكب ألقت خيوطا على الأشجار المحيطة، وقد أدى ذلك إلى تكوين صفائح كبيرة من القماش الرقيق الذي يغطي الأراضي الرطبة بين مدينتي سايل ولونغفورد.

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