مفوضية الانتخابات: ليس لنا علاقة بقضية رد الطعون أو قبولها

2021/10/20 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الانباء التي تحدثت عن رد جميع الطعون المقدمة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة مبينة انها غير صحيحة وهي غير واقعية.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل المفوضية ليس لها الحق برد جميع الطعون مبينا ان رد الطعون يكون من خلال الهيئة القضائية.

واكد جميل ان المفوضية ليس لها اي علاقة بقضية رد الطعون أو قبولها ورفعت الطعون الى الهيئة القضائية، وستكتمل عملية رفع الطعون خلال الساعات المقبلة.

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