النزاهة : صدور قرار حكم حضوري بحبس مدير صحة بابل

2021/10/20 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ حضوري بحبس المدير العام لدائرة الصحَّة في محافظة بابل استناداً لأحكام المادَّة ثلاثمئة وإحدى وثلاثين من قانون العقوبات.

وذكرت الهيئة في بيان, أنَّ القرار جاء نتيجة ارتكاب المُدان مُخالفاتٍ بصرف المُستحقات الماليَّة للشركـة المُنفِّذة للمشروع الوطنيّ للديلزة الدمويَّـة المُبرم مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية، مضيفة أنَّ الأموال تم صرفها على الرغم من أنَّ الشركة تلكَّأت في تنفيذ المشروع .

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