ارتفاع أسعار المحروقات بشكل “جنوني” في لبنان

2021/10/20 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان بشكل جنوني كما وصفها الإعلام اللبناني، وسط أزمة اقتصادية هائلة يعيشها المواطنون.

وزادت أسعار البنزين ثلاثين بالمئة لينتهي معها عصر دعم الوقود, في حين تشهد الليرة اللبنانية هبوطا حادا في قيمتها بالنسبة للدولار في السوق السوداء، بعد أن فقدت أكثر من 90 بالمئة من هذه القيمة.

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