إيران والعراق يوقعان بیانا مشتركا حول توسيع العلاقات القضائية

2021/10/20 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العدل الايراني "امين حسين رحيمي" ونظیره العراقي "عبد الستار محمد" على بيان مشترك حول توسيع العلاقات القانونية والقضائية بين البلدین.

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