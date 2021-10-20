2021/10/20 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهاب البول يصيب أعضاء الجسد التي تعمل على توجيه البول باتجاه المبولة.وتنجم معظم هذه الالتهابات عن بكتيريا تعترض مسار البول في مجرى البول، أوالبروستات، أوالمثانة، أوالكلى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 أسباب لالتهاب المسالك البولية لدى الرجال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 أسباب لالتهاب المسالك البولية لدى الرجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).