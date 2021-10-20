2021/10/20 | 14:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، سعر البرميل في موازنة 2022، فيما توقع وصول الخام إلى 100 دولار.وقال وزير النفط خلال ورشة عقدها اليوم بفندق الرشيد، ان “الحكومة المركزية ستثبت سعر برميل النفط في موازنة 2022 بين الـ55 الى 60 دولاراً”، مبينا ان “ذلك سيساعد على حدوث تغييرات وتحسن كبير في […]

ظهرت المقالة عبدالجبار يحدد سعر البرميل في الموازنة ويتوقع وصول الخام لـ100 دولار أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالجبار يحدد سعر البرميل في الموازنة ويتوقع وصول الخام لـ100 دولار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالجبار يحدد سعر البرميل في الموازنة ويتوقع وصول الخام لـ100 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).