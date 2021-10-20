صور: عمليات إخماد حريق اندلع بخزانات وقود وسط بغداد

2021/10/20 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

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فرق الدفاع المدني تنقذ 3 مولدات وتخمد حادث حريق اندلع داخل خزانات تحمل وقود الگاز في منطقة العدل وسط بغداد الكرخ ..

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سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق كبير اندلع داخل خزانات تحمل وقود الگاز الخاص بتشغيل ثلاثة مولدات كهربائية اهلية في منطقة حي العدل وسط مدينة بغداد الكرخ .

حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر انتشارها الى المولدات الكهربائية القريبة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني .

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