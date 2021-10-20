وزير النفط العراقي يتوقع ارتفاع سعر البرميل إلى 100 دولار

2021/10/20 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها التي تعرف باسم أوبك بلاس، تعارض تجاوز أسعار النفط المستوى "المقبول" وتدرس سبل تحقيق التوازن في السوق.

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