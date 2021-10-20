2021/10/20 | 14:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يؤكد أن الدولة حريصة على دماء أبنائها،وواهم من يحاول استفزازهاوملفات اخرى في نشرة اخبار الـ2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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