متغير جديد لـ

2021/10/20 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"

البريطانية عن علماء قولهم إنهم

يتتبعون بقلق سليلا لمتحور "دلتا" من

فيروس كورونا، لافتين إلى أنه قد يكون

أكثر عدوى من متغير "دلتا" الأصلي.

ويتعلق الأمر بالمتغير AY.4.2 ال

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