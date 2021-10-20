منشور على الفيسبوك يتسبب بالحكم على صحفي كردي بالسجن لستة أشهر

2021/10/20 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية

في نقابة الصحفيين العراقيين قرار

الحكم بالسجن لستة أشهر على صحفي كردي

في محافظة دهوك على خلفية نشره منشورٍا

على صفحته الخاصة بمواقع التواصل

الإجتماعي ذكر فيه إن أحد

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