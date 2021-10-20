وزير النفط يحدد سعر البرميل في موازنة 2022

2021/10/20 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، سعر البرميل في الموازنة المالية للعام 2022، فيما كشف عن توقعاته بوصول الخام إلى 100 دولار.وقال وزير النفط، خلال ورشة عقدها اليوم بفندق الرشيد، ان “الحكومة المركزية ستثبت سعر برميل النفط في موازنة 2022 بين الـ55 الى 60 دولاراً”، مبينا ان “ذلك سيساعد …

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