الإعلام الأمني يعلن القبض على 32 متهماً في بغداد

2021/10/20 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على 32 متهماً في العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القطعات الأمنية والأجهزة الاستخبارية في قيادة عمليات بغداد تواصل جهودها بملاحقة الخارجين عن القانون، ومحاربة الجريمة المنظمة، وفرض هيبة الدولة، إذ تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة وخلال …

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