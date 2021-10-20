2021/10/20 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يستقبل مُمثلين عن ذوي شهداء مركز النقاء في الناصرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يستقبل مُمثلين عن ذوي شهداء مركز النقاء في الناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يستقبل مُمثلين عن ذوي شهداء مركز النقاء في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).